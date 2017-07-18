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Гагарину Наталью в Ижевске почти две недели разыскивают родные
Опубликована: Сегодня 08:30 Почти две недели в Ижевске родные разыскивают Гагарину Наталью Владимировну 1979 г.р. Женщина вышла из дома по ул. Кирзаводская 5 июля этого года, и с того времени о ней нет никакой информации. Дома у нее остался маленький ребёнок.
Наталья была одета в джинсовую куртку синего цвета, светлые брюки, полосатую серо-чёрную футболку, черные мокасины.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просьба незамедлительно сообщить по тел. ПСО Регион 18: 89511952971 либо в полицию, по тел. 02