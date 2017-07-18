Гагарину Наталью в Ижевске почти две недели разыскивают родные

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Наталья была одета в джинсовую куртку синего цвета, светлые брюки, полосатую серо-чёрную футболку, черные мокасины.Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просьба незамедлительно сообщить по тел. ПСО Регион 18: 89511952971 либо в полицию, по тел. 02