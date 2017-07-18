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Трехлетний малыш получил травмы в аварии, случившейся в Завьяловском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 09:19 В селе Ягул Завьяловского района Удмуртии в ДТП пострадал 3-летний мальчик. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, виновником происшествия стал 28-летний водитель «Лексуса», не имея водительских прав и в пьяном состоянии не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.
Вместе с ним в автомобиле находился пассажир – 3-летний мальчик, который в результате аварии получил травмы.