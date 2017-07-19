|
В Балезино нашли артиллерийский снаряд со взрывателем
Опубликована: Сегодня 10:08 В Удмуртии сотрудники ОМОН обезвредили артиллерийский снаряд. Сообщение об опасной находке в п. Балезино поступило в республиканское Управление Росгвардии 17 июля.
Рабочие строительной организации разгружали песчано-гравийную смесь в одном из дворов дома по ул. Железнодорожной поселка Балезино и обнаружили в ней предмет, похожий на снаряд, после чего сообщили об опасной находке в отдел полиции.
До приезда группы инженерно-технического отдела ОМОН участок оцепили в целях безопасности. Было установлено, что обнаруженный предмет - 76-мм артиллерийский снаряд с взрывателем. Взрывотехники вывезли опасную находку во взрывозащитном контейнере на полигон и уничтожили накладным зарядом.
Загрузка...