В Балезино нашли артиллерийский снаряд со взрывателем

Опубликована: Сегодня 10:08



фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии

Рабочие строительной организации разгружали песчано-гравийную смесь в одном из дворов дома по ул. Железнодорожной поселка Балезино и обнаружили в ней предмет, похожий на снаряд, после чего сообщили об опасной находке в отдел полиции.До приезда группы инженерно-технического отдела ОМОН участок оцепили в целях безопасности. Было установлено, что обнаруженный предмет - 76-мм артиллерийский снаряд с взрывателем. Взрывотехники вывезли опасную находку во взрывозащитном контейнере на полигон и уничтожили накладным зарядом.