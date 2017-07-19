Жара и кратковременные ливни ждут жителей Удмуртии на этой неделе

Опубликована: Сегодня 10:57



фото: Novozybkov.su фото: Novozybkov.su

Завтра днем в отдельных районах республики ожидаются небольшие локальные дожди, а столбики термометров в послеобеденное время покажут +24-27 °С.До конца рабочей недели в дневное время воздух будет прогреваться до +25-27 °С, местами пройдут локальные кратковременные ливни.В выходные дни по республике пройдете южный циклона, который принесет дожди и грозы в большинство районов республики, а температура не поднимется выше +23 °С.