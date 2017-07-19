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Жара и кратковременные ливни ждут жителей Удмуртии на этой неделе
Опубликована: Сегодня 10:57 Сегодня во второй половине дня на территории Удмуртии ожидаются грозы, порывистый ветер, ливни, местами возможен град. Температура воздуха поднимется до +27-30 °С в тени.
Завтра днем в отдельных районах республики ожидаются небольшие локальные дожди, а столбики термометров в послеобеденное время покажут +24-27 °С.
До конца рабочей недели в дневное время воздух будет прогреваться до +25-27 °С, местами пройдут локальные кратковременные ливни.
В выходные дни по республике пройдете южный циклона, который принесет дожди и грозы в большинство районов республики, а температура не поднимется выше +23 °С.
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