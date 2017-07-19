Девушку, на «Ниве» спустившуюся по чугунной лестнице к ижевской набережной, предложат возместить ущерб

Опубликована: Сегодня 11:46

фото: Fotokto.ru
Жительнице Ижевска, съехавшей по ступеням к набережной пруда на внедорожнике, предложат добровольно оплатить нанесенный ущерб. Как сообщает пресс-служба городской администрации, оценка повреждений будет дана уже на этой неделе.

По словам первого заместителя Главы Администрации Первомайского района Ижевска Сергея Кабанова, в результате этого происшествия были повреждены ступени, а также произошло расслоение гранитной плиты. 

«На этой неделе специализированная организация делает оценку причиненного ущерба. Этот ущерб будет предъявлен нарушителю в досудебном порядке через управление муниципальной милиции», - говорится в сообщении.

В случае отказа в возмещении ущерба в добровольном порядке Администрация Первомайского района намерена обратиться в судебные инстанции.

Сергей Кабанов подчеркнул, что данный факт возмутителен, такое поведение недопустимо, виновный должен понести ответственность.

Напомним, в минувшие выходные в соцсетях появилась видеозапись, на которой автомобиль «Шевроле-Нива» проезжает по ступеням, ведущим к набережной пруда. Через некоторое время 22-летнюю девушку, управлявшую внедорожником, задержали сотрудники ГИБДД. Признаков опьянения у нее не обнаружили. В отношении нее составлено два протокола: один за езду по тротуарам (штраф 2 тыс. рублей), второй за отсутствие полиса ОСАГО (штраф 500 - 800 рублей).
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