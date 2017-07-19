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Более 400 тыс рублей не досчиталось муниципальное предприятие Камбарки после ухода директора
Опубликована: Сегодня 12:35 В Камбарке в отношении бывшего директора МУП «Городские канализационные очистные сооружения» следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения в крупном размере). По данным следствия, с 2015 по 2017 годы обвиняемый оформлял фиктивное трудоустройство работников и начислял им зарплаты, хотя фактически этого не происходило. Таким образом он причинил ущерб возглавляемому предприятию на сумму не менее 400 тыс рублей.
Правоохранители изъяли бухгалтерскую, кадровую документация и часть похищенных денег в размере 70 100 рублей, решается вопрос о назначении судебной бухгалтерской экспертизы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
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