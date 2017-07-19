Более 400 тыс рублей не досчиталось муниципальное предприятие Камбарки после ухода директора

Опубликована: Сегодня 12:35



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Правоохранители изъяли бухгалтерскую, кадровую документация и часть похищенных денег в размере 70 100 рублей, решается вопрос о назначении судебной бухгалтерской экспертизы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.