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Хитрая складная скамейка появилась в Ижевске в одном из дворов на Воткинском шоссе
Опубликована: Сегодня 13:24 В Ижевске бабушки, проживающие во дворе дома №22 по Воткинскому шоссе, установили для себя хитрую складную скамейку. Как пишут очевидцы в группе «Злой ижевчанин» соцсети «ВКонтакте», скамейка оборудована замком, и посидеть на ней сможет лишь тот, у кого есть ключ.
«И правда, когда бабульки выходят, замочек открывают. Посидят и обратно закрывают)))», - прокомментировала фотографию Таня Ушакова.
Некоторые пользователи соцсети тоже заинтересовались инновацией, решив, что и в их дворе должна появиться такая чудо-скамейка.