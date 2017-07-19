Хитрая складная скамейка появилась в Ижевске в одном из дворов на Воткинском шоссе

Опубликована: Сегодня 13:24



фото: vk.com/zlou18 фото: vk.com/zlou18

«И правда, когда бабульки выходят, замочек открывают. Посидят и обратно закрывают)))», - прокомментировала фотографию Таня Ушакова.Некоторые пользователи соцсети тоже заинтересовались инновацией, решив, что и в их дворе должна появиться такая чудо-скамейка.