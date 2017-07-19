Хитрая складная скамейка появилась в Ижевске в одном из дворов на Воткинском шоссе

Опубликована: Сегодня 13:24

фото: vk.com/zlou18
В Ижевске бабушки, проживающие во дворе дома №22 по Воткинскому шоссе, установили для себя хитрую складную скамейку. Как пишут очевидцы в группе «Злой ижевчанин» соцсети «ВКонтакте», скамейка оборудована замком, и посидеть на ней сможет лишь тот, у кого есть ключ. 

«И правда, когда бабульки выходят, замочек открывают. Посидят и обратно закрывают)))», - прокомментировала фотографию Таня Ушакова.

Некоторые пользователи соцсети тоже заинтересовались инновацией, решив, что и в их дворе должна появиться такая чудо-скамейка.


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