Глава ДНР Захарченко предложил создать новое государство — Малороссию

Опубликована: Сегодня 14:13



фото: Alfawatch.com.ua фото: Alfawatch.com.ua

«Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», — сказал он.По словам Захарченко, столицей нового государства станет город Донецк, а Киеву предоставляется статус историко-культурного центра. Государственным флагом будет признан флаг Богдана Хмельницкого. «Мы исходим из того, что Донецкая Народная Республика, наряду с Луганской Народной Республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть», — добавил Захарченко.Кроме того, в ДНР заявили, что Малороссия возьмёт курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении суверенитета.Президент Украины Пётр Порошенко после заявления властей самопровозглашённой ДНР о намерении создать новое государство сообщил, что Киев восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом.

«Проект «Новороссия» был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом», — приводит слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.