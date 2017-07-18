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Глава ДНР Захарченко предложил создать новое государство — Малороссию
Опубликована: Сегодня 14:13 Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что для того, чтобы выйти из тупиковой ситуации на Украине, необходимо создать на период трех лет новое государство — Малороссию. Об этом 18 июля сообщает «Лента».
«Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», — сказал он.
По словам Захарченко, столицей нового государства станет город Донецк, а Киеву предоставляется статус историко-культурного центра. Государственным флагом будет признан флаг Богдана Хмельницкого. «Мы исходим из того, что Донецкая Народная Республика, наряду с Луганской Народной Республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть», — добавил Захарченко.
Кроме того, в ДНР заявили, что Малороссия возьмёт курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении суверенитета.
Президент Украины Пётр Порошенко после заявления властей самопровозглашённой ДНР о намерении создать новое государство сообщил, что Киев восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом.
«Проект «Новороссия» был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом», — приводит слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.