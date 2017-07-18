В Удмуртии утонул 14-летний подросток, решивший с друзьями переплыть пруд

Опубликована: Сегодня 15:02

фото: glazovlife.ru
В минувший понедельник, 17 июля, в Удмуртии погиб 14-летний подросток. Как сообщает Glazovlife, ЧП произошло в с. Юкаменское во второй половине дня.

Трое подростков отдыхали на местном пруду и решили переплыть его. Доплыв до середины водоема, двое из них поняли, что третьего на поверхности воды уже нет. Ребята вернулись на берег и бросились за помощью.

Продолжавшиеся до полуночи поиски мальчика оказались безрезультатными. Только сегодня силами глазовского поисково-спасательного отряда тело ребенка было обнаружено и поднято со дна.


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