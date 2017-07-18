В Удмуртии утонул 14-летний подросток, решивший с друзьями переплыть пруд

Опубликована: Сегодня 15:02



фото: glazovlife.ru фото: glazovlife.ru

Трое подростков отдыхали на местном пруду и решили переплыть его. Доплыв до середины водоема, двое из них поняли, что третьего на поверхности воды уже нет. Ребята вернулись на берег и бросились за помощью.Продолжавшиеся до полуночи поиски мальчика оказались безрезультатными. Только сегодня силами глазовского поисково-спасательного отряда тело ребенка было обнаружено и поднято со дна.