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В Ижевске жители улиц Камбарская, Ленина и Молодежная лишились горячей воды на две недели
Опубликована: Сегодня 15:51 Без горячей воды с сегодняшнего дня остались жители нескольких улиц района Старый аэропорт. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», гидравлические испытания теплосетей начались на улицах Камбарская, Ленина, Молодежная.
В рамках 22 этапа опрессовок тепловых магистралей с 18 по 30 июля будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:
- Камбарская 17б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
- Ленина 144, 152, 154, 156, 158, 158а, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 170, 172, 176, 178, 180;
- Молодежная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а.
В ходе испытаний специалисты УКС проверят тепломагистрали на прочность и плотность повышенным давлением теплоносителя. Это необходимо для выявления изношенных участков теплотрасс и своевременного их ремонта при подготовке к предстоящему отопительному сезону.
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