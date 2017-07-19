В Ижевске жители улиц Камбарская, Ленина и Молодежная лишились горячей воды на две недели

Опубликована: Сегодня 15:51



фото: пресс-служба «УКС» фото: пресс-служба «УКС»

В рамках 22 этапа опрессовок тепловых магистралей с 18 по 30 июля будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:- Камбарская 17б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;- Ленина 144, 152, 154, 156, 158, 158а, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 170, 172, 176, 178, 180;- Молодежная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 16б, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а.В ходе испытаний специалисты УКС проверят тепломагистрали на прочность и плотность повышенным давлением теплоносителя. Это необходимо для выявления изношенных участков теплотрасс и своевременного их ремонта при подготовке к предстоящему отопительному сезону.