В Ижевске мужчина с оружием ворвался в отделение Сбербанка напротив ТЦ «Медведь»

Опубликована: Сегодня 16:40

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Сегодня в Ижевске нападению подверглось отделение Сбербанка на ул. К.Либкнехта, 19. Как пишут очевидцы в группе ИГГС соцсети «ВКонтакте», в помещение банка вбежал мужчина с гранатой и пистолетом. Благодаря оперативному прибытию правоохранителей преступник был задержан через несколько минут.

Как сообщили пресс-службе МВД по Удмуртии, сигнал поступил в дежурную часть в 15:20. «На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии, которыми был задержан мужчина, имевший при себе предметы, похожие на оружие», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа МВД по Удмуртской Республике, обстоятельства происшествия выясняются. Пострадавших нет.


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