В Ижевске мужчина с оружием ворвался в отделение Сбербанка напротив ТЦ «Медведь»

Опубликована: Сегодня 16:40



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Как сообщили пресс-службе МВД по Удмуртии, сигнал поступил в дежурную часть в 15:20. «На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии, которыми был задержан мужчина, имевший при себе предметы, похожие на оружие», - говорится в сообщении.В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа МВД по Удмуртской Республике, обстоятельства происшествия выясняются. Пострадавших нет.