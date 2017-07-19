В Ижевске 16-летнюю девушку сбили на Молодежной недалеко от пешеходного перехода

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В ГИБДД отметили, что пешеходный переход располагался в непосредственной близости от места ДТП, и напомнили, что пешеходы обязаны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, обозначенным соответствующими дорожными знаками или линиями дорожной разметки, либо по подземным и надземным пешеходным переходам. Каждый пешеход обязан подчиняться требованиям дорожных знаков, дорожной разметки.