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В федеральный проект по реконструкции попали 67 дворов Ижевска
Опубликована: 18 Июля 2017 г. 18:18 В федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в Ижевске в этом году заложено около 160 млн рублей. Средства из федеральной, региональной, муниципальной казны и деньги граждан пустят в благоустройство 67 дворов в 70 домах столицы Удмуртии.
Как пишет «SM News», во дворах планируют заменить асфальт и бордюры, отремонтировать люки, установить игровые и спортивные площадки, ограждение, светильники, урны. При этом каждый двор разработал и утвердил свой дизайн-проект и перечень необходимых работ.
Как рассказали в муниципалитете, сейчас уже проведены аукционы по выбору подрядных организаций. По их итогам экономия бюджетных средств составила 900 тыс. рублей. На все работы у подрядчиков есть всего три месяца. Завершить ремонты они должны к 31 октября.