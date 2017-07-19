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Учебный автомобиль и мотоцикл столкнулись в Ижевске на улице Клубная
Опубликована: 18 Июля 2017 г. 17:29 В Ижевске мотоцикл врезался в учебный автомобиль. ДТП произошло накануне, 17 июля в 15.37 напротив дома №38 по улице Клубная.
54-летний инструктор по вождению на учебном автомобиле "Daewoo", при обучении практическому вождению, при повороте налево не уступил двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу "Патрон", под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы – госпитализирован.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что перед поворотом налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить указатели поворота, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, уступить дорогу встречным транспортным средствам и только после выполнения этих требований приступить к маневру.