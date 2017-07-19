Учебный автомобиль и мотоцикл столкнулись в Ижевске на улице Клубная

Опубликована: 18 Июля 2017 г. 17:29

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске мотоцикл врезался в учебный автомобиль. ДТП произошло накануне, 17 июля в 15.37 напротив дома №38 по улице Клубная.

54-летний инструктор по вождению на учебном автомобиле "Daewoo", при обучении практическому вождению, при повороте налево не уступил двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу "Патрон", под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы – госпитализирован.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что перед поворотом налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить указатели поворота, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, уступить дорогу встречным транспортным средствам и только после выполнения этих требований приступить к маневру.


Теги
инвалид строительство образование Голливуд вода наркотики алкоголь терроризм Воткинск фестиваль транспорт спортсмен СМИ суд Госсовет УР пристав прокуратура Игра финансы Интернет ремонт выборы Сарапул МЧС зоопарк Дмитрий Медведев лес пожар футбол США ветеран дети Удмуртия Ижавто свадьба мода погода штраф рейтинг СКП армия творчество здоровье Ува природа религия ДТП оружие правительство ГЖД бюджет конкурс преступление молодежь долг кино Можга Россия медицина МВД убийство занятость Глазов туризм самолет розыск Новый год/Рождество Украина Александр Волков Завьялово ЖКХ банк хоккей торговля траур музыка дороги семья школа пенсия Балезино телевидение животные безопасность Владимир Путин промышленность праздник физкультура Малая Пурга Ижевск ИжГТУ технологии ГИБДД бизнес видео выставка депутат Москва полиция звезда
Все теги
Яндекс.Погода