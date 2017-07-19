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За кражу 6 сковород ижевчанину грозит до 2 лет тюрьмы
Опубликована: Сегодня 10:06 Директор магазина, расположенного в городке Строителей, обратился к полицейским и рассказал о преступлении: днем в магазин зашел неизвестный мужчина и тайно похитил с витрины 6 сковород. Похищенное имущество он сложил в пластиковые пакеты и скрылся.
Следственно-оперативной группой личность подозреваемого была установлена. Им оказался 29-летний ижевчанин. В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого, и он рассказал, что похищенное имущество продал, вырученные деньги потратил на личные нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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