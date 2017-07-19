За кражу 6 сковород ижевчанину грозит до 2 лет тюрьмы

Опубликована: Сегодня 10:06



фото: Rostov.flamp.ru фото: Rostov.flamp.ru

Следственно-оперативной группой личность подозреваемого была установлена. Им оказался 29-летний ижевчанин. В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого, и он рассказал, что похищенное имущество продал, вырученные деньги потратил на личные нужды.По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.