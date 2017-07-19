Руководство сетей «Фармация» и «Аптеки Удмуртии» пытается преднамеренно обанкротить предприятия

Опубликована: Сегодня 10:54



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«Прошу освободить от занимаемых должностей руководителя государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Аптеки Удмуртии» Алабужева Ивана Геннадьевича, а также руководителя государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Фармация» Мерзлякова Алексея Леонидовича», - сказал Бречалов. Антикризисным управляющим на оба предприятия назначена Анастасия Муталенко, которая ранее возглавила орган по госзакупкам.«У вас задача в течение двух месяцев провести анализ, представить план финансового оздоровления, все процессы, которые явно свидетельствуют о преднамеренном банкротстве <…> остановите и докладывайте мне лично в ежедневном режиме», - обратился врио главы. Он также попросил правоохранительные органы провести проверку в отношении этих организаций.Наша справка: ГУП УР «Аптеки Удмуртии» создано 4 декабря 2014 года. Алабужев И.Г. назначен директором 2 октября 2015 года. Предприятие владеет сетью аптек, а также занимается поставками лекарственных средств в учреждения Минздрава Удмуртии. С момента создания по настоящее время проведено 765 закупок на сумму 1,5 млрд руб. Предприятие выступило в роли поставщика в 1857 тендерных процедурах на сумму 638 млн руб.ГУП УР «Фармация» – было основано 6 апреля 1992 года. Мерзляков А.Л. назначен директором 4 апреля 2017 года. До создания ГУП УР «Аптеки Удмуртии» занималось республиканской аптечной сетью. С момента создания по настоящее время сеть разместила 192 закупки на сумму 305 млн руб., выиграла 514 тендерных процедур на сумму 350 млн руб. Данные предоставлены системой Seldon.Basis.