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Руководство сетей «Фармация» и «Аптеки Удмуртии» пытается преднамеренно обанкротить предприятия
Опубликована: Сегодня 10:54 Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о попытках преднамеренного банкротства двух государственных унитарных предприятий. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом руководитель республики сообщил в среду, 19 июля, на совещании с правоохранительными органами республики. По его словам, речь идет об «Аптеках Удмуртии» и «Фармации». Так, в «Аптеках Удмуртии» убыток увеличился на 30 млн рублей, стоимость чистых активов снизилась более чем на 30 млн рублей. Общая сумма выявленных нарушений составила свыше 700 млн рублей.
«Прошу освободить от занимаемых должностей руководителя государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Аптеки Удмуртии» Алабужева Ивана Геннадьевича, а также руководителя государственного унитарного предприятия Удмуртской Республики «Фармация» Мерзлякова Алексея Леонидовича», - сказал Бречалов. Антикризисным управляющим на оба предприятия назначена Анастасия Муталенко, которая ранее возглавила орган по госзакупкам.
«У вас задача в течение двух месяцев провести анализ, представить план финансового оздоровления, все процессы, которые явно свидетельствуют о преднамеренном банкротстве <…> остановите и докладывайте мне лично в ежедневном режиме», - обратился врио главы. Он также попросил правоохранительные органы провести проверку в отношении этих организаций.
Наша справка: ГУП УР «Аптеки Удмуртии» создано 4 декабря 2014 года. Алабужев И.Г. назначен директором 2 октября 2015 года. Предприятие владеет сетью аптек, а также занимается поставками лекарственных средств в учреждения Минздрава Удмуртии. С момента создания по настоящее время проведено 765 закупок на сумму 1,5 млрд руб. Предприятие выступило в роли поставщика в 1857 тендерных процедурах на сумму 638 млн руб.
ГУП УР «Фармация» – было основано 6 апреля 1992 года. Мерзляков А.Л. назначен директором 4 апреля 2017 года. До создания ГУП УР «Аптеки Удмуртии» занималось республиканской аптечной сетью. С момента создания по настоящее время сеть разместила 192 закупки на сумму 305 млн руб., выиграла 514 тендерных процедур на сумму 350 млн руб. Данные предоставлены системой Seldon.Basis.
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