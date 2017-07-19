Годовалый ребенок и пожилая женщина получили травмы в аварии с автобусом в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:30



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель седана не пострадал. Медицинская помощь понадобилась женщине 1954 года рождения и годовалому малышу.