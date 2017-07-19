Годовалый ребенок и пожилая женщина получили травмы в аварии с автобусом в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:30

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Годовалый ребенок и пожилая женщина - пассажиры рейсового автобуса - получили травмы в результате действий водителя иномарки. 33-летний мужчина за рулем автомобиля «Фольксваген Джетта» столкнулся с автобусом «Нефаз» накануне, 18 июля, в 12.58 возле дома №3 улицы Новоажимова.

Водитель седана не пострадал. Медицинская помощь понадобилась женщине 1954 года рождения и годовалому малышу.
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