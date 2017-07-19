Госдума одобрила закон о курортном сборе

Опубликована: Сегодня 13:18



фото: uktrud.ru фото: uktrud.ru

Документ предусматривает эксперимент по взиманию налога с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Средства из него можно будет тратить только на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт таких объектов. Сбор начнут взимать в 2018 году, при этом субъекты должны принять законы о введении сбора не позднее 1 декабря 2017 года. Его сумма не будет превышать 100 рублей с человека в сутки, а в 2018 году не должна превысить 50 рублей.Предполагается, что эксперимент продлится четыре года. По его итогам власти решат, нужно ли вводить подобный налог на всей территории страны. Средства от такого сбора планируется направить на развитие курортной инфраструктуры российских регионов.