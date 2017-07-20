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В Ижевске семиклассника задержали за кражу телефона у пенсионера
Опубликована: Сегодня 14:06 Ученик 7 класса одной из ижевских школ задержан за кражу мобильного телефона у пенсионера. Преступление произошло еще в июне, когда пожилой местный житель возвращался домой. На ул. Ракетная он встретил знакомого подростка, проживающего неподалеку. Школьник в знак приветствия обнял мужчину и в этот момент вытащил из его из кармана мобильный телефон «Флай». Ущерб составил 3 100 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемого установили и задержали. Им оказался 14-летний ученик 7 класса одной из школ Ижевска, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Подросток признался, что мобильный телефон он продал, а деньги потратил на личные нужды.
Школьника отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. По законодательству ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.