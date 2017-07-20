В Ижевске семиклассника задержали за кражу телефона у пенсионера

Опубликована: Сегодня 14:06



фото: Sigma-plus.ru фото: Sigma-plus.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемого установили и задержали. Им оказался 14-летний ученик 7 класса одной из школ Ижевска, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Подросток признался, что мобильный телефон он продал, а деньги потратил на личные нужды.Школьника отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. По законодательству ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.