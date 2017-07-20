«Заказавшей» своего возлюбленного ижевчанке и двум исполнителям убийства вынесли приговор

Опубликована: Сегодня 19:31

фото: Cod63.ru
Сегодня, 19 июля Верховный суд Удмуртской Республики вынес приговор ижевчанке, которая «заказала» своего бывшего возлюбленного, и двум исполнителям преступления. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, подсудимые полностью признали вину.

В октябре 2016 года 26-летняя местная жительница подговорила двоих ранее судимых братьев 21 и 23 лет из Киясово убить ее бывшего сожителя, потому он неоднократно избивал ее и угрожал. Женщина привезла бывшего гражданского мужа в безлюдное место в районе птицефабрики под предлогом интимной связи, где их уже ждали исполнители.

Братья нанесли мужчине множественные ножевые ранения, от которых он скончался на месте, после чего тело сбросили в канализационный колодец, где спустя почти месяц оно и было обнаружено.

В ноябре того же года они все были задержаны в ходе следственных мероприятий: братья были заключены под стражу, женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, братьев-исполнителей преступления к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с подсудимых взыскали 130 тыс рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.
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