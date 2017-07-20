Россиянам спишут долги перед банками на один триллион рублей

Опубликована: Сегодня 09:17

фото: R60.fssprus.ru
Судебные приставы могут списать порядка триллиона рублей долгов россиян перед банками. Как пишут "Известия", произойдет это из-за невозможности взыскания.

Уточняется, что ежегодно объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, растет. В этом году приставам удастся взыскать примерно половину переданных им после решения суда долгов. Как правило, банки подают в суды на заемщиков, когда взыскание собственными силами или через коллекторов признано невозможным и нецелесообразным.

До конца текущего года из дел, полученных за первые пять месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49%, что по факту составляет 1 трлн рублей.



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