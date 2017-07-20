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Житель Удмуртии запинал насмерть мать и сел на 7 с половиной лет
Опубликована: Сегодня 10:04 Суд признал 45-летнего жителя Кезского района виновным в смерти матери и приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело рассматривалось по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Было установлено, что вечером в один из дней января 2016 года пьяный мужчина находился дома со своей матерью 85-ти лет. Между ними произошла ссора, в ходе которой сын нанес женщине множество ударов руками и ногами по голове и грудной клетке. В результате полученных повреждений пожилая женщина скончалась.
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