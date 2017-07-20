Житель Удмуртии запинал насмерть мать и сел на 7 с половиной лет

Опубликована: Сегодня 10:04



фото: Crimerussia.com фото: Crimerussia.com

Было установлено, что вечером в один из дней января 2016 года пьяный мужчина находился дома со своей матерью 85-ти лет. Между ними произошла ссора, в ходе которой сын нанес женщине множество ударов руками и ногами по голове и грудной клетке. В результате полученных повреждений пожилая женщина скончалась.