Подростка и пожилого мужчину в Глазове спас бдительный осводовец

Опубликована: Сегодня 10:51



фото: vk.com/osvod_ur фото: vk.com/osvod_ur

Накануне, 19 июля, на муниципальный пляж Глазова пришли купаться трое подростков 15-16 лет. Двое из них решили переплыть на другой берег реки Чепцы, а третий не решался, так как не очень хорошо плавал. В конце концов уже переплывшие реку друзья уговорили паренька, и тот решился на отчаянный поступок.Дежуривший на пляже осводовец уже следил за компанией ребят и на лодке греб в их сторону. И как раз вовремя: доплывший до середины школьник начал криками призывать на помощь. Подоспевший спасатель на лодке доставил мальчика на берег. Тут же приехала полиция и мама подростка.Но не успели спасатели передать юного пловца и разъяснить ситуацию, как снова услышали с реки призывы о помощи. Оказалось, что пожилого мужчину, плывшего с другого берега, стало уносить течением далеко за пределы пляжа. Спасатели на лодке доставили 69-летнего мужчину на берег.