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Подростка и пожилого мужчину в Глазове спас бдительный осводовец
Опубликована: Сегодня 10:51 Подросток и пожилой мужчина едва не утонули в Глазове. Трагедии не произошло благодаря бдительным спасателям ОСВОД Удмуртии.
Накануне, 19 июля, на муниципальный пляж Глазова пришли купаться трое подростков 15-16 лет. Двое из них решили переплыть на другой берег реки Чепцы, а третий не решался, так как не очень хорошо плавал. В конце концов уже переплывшие реку друзья уговорили паренька, и тот решился на отчаянный поступок.
Дежуривший на пляже осводовец уже следил за компанией ребят и на лодке греб в их сторону. И как раз вовремя: доплывший до середины школьник начал криками призывать на помощь. Подоспевший спасатель на лодке доставил мальчика на берег. Тут же приехала полиция и мама подростка.
Но не успели спасатели передать юного пловца и разъяснить ситуацию, как снова услышали с реки призывы о помощи. Оказалось, что пожилого мужчину, плывшего с другого берега, стало уносить течением далеко за пределы пляжа. Спасатели на лодке доставили 69-летнего мужчину на берег.
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