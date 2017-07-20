Подростка и пожилого мужчину в Глазове спас бдительный осводовец

Опубликована: Сегодня 10:51

фото: vk.com/osvod_ur
Подросток и пожилой мужчина едва не утонули в Глазове. Трагедии не произошло благодаря бдительным спасателям ОСВОД Удмуртии.

Накануне, 19 июля, на муниципальный пляж Глазова пришли купаться трое подростков 15-16 лет. Двое из них решили переплыть на другой берег реки Чепцы, а третий не решался, так как не очень хорошо плавал. В конце концов уже переплывшие реку друзья уговорили паренька, и тот решился на отчаянный поступок.

Дежуривший на пляже осводовец уже следил за компанией ребят и на лодке греб в их сторону. И как раз вовремя: доплывший до середины школьник начал криками призывать на помощь. Подоспевший спасатель на лодке доставил мальчика на берег. Тут же приехала полиция и мама подростка.

Но не успели спасатели передать юного пловца и разъяснить ситуацию, как снова услышали с реки призывы о помощи. Оказалось, что пожилого мужчину, плывшего с другого берега, стало уносить течением далеко за пределы пляжа. Спасатели на лодке доставили 69-летнего мужчину на берег.



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