В Удмуртии выявлено завышение стоимости госконтрактов в строительстве в два раза

Опубликована: Сегодня 11:38

фото: Skyscrapercity.com
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал о неэффективных госконтрактах в сфере строительства. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом он сообщил во время коллегии МВД по Удмуртской Республике в четверг, 20 июля.

«Мы вчера с некоторыми коллегами по правительству закончили работать глубокой ночью, разбирая ситуацию по предстоящим закупкам по серьезнейшим объектам. Установили, что в нашей республике строительство объектов ведется как минимум в два раза дороже. Цепочки проследили», - сказал врио главы.

Он также отметил, что при сложившейся ситуации с бюджетом власти Удмуртии должны бороться за каждый рубль. «В конечном итоге речь идет о жизни, благополучия наших с вами граждан», - резюмировал он.


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