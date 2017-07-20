В Удмуртии выявлено завышение стоимости госконтрактов в строительстве в два раза

Опубликована: Сегодня 11:38



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«Мы вчера с некоторыми коллегами по правительству закончили работать глубокой ночью, разбирая ситуацию по предстоящим закупкам по серьезнейшим объектам. Установили, что в нашей республике строительство объектов ведется как минимум в два раза дороже. Цепочки проследили», - сказал врио главы.Он также отметил, что при сложившейся ситуации с бюджетом власти Удмуртии должны бороться за каждый рубль. «В конечном итоге речь идет о жизни, благополучия наших с вами граждан», - резюмировал он.