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Пропавшая жительница Ижевска Наталья Гагарина нашлась
Опубликована: Сегодня 12:25 Пропавшая жительница Ижевска Наталья Гагарина нашлась. Как пишут в группе ПСО "Регион 18" (Поиск пропавших людей Ижевск), женщина пришла домой сама, с ней все в порядке, но причин своего длительного отсутствия она не объясняет.
Напомним, почти две недели в Ижевске родные разыскивали Гагарину Наталью Владимировну 1979 г.р. Женщина вышла из дома по ул. Кирзаводская 5 июля этого года, и с того времени о ней не было никакой информации. Дома у нее остался маленький ребёнок.