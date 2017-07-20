Пропавшая жительница Ижевска Наталья Гагарина нашлась

Опубликована: Сегодня 12:25

фото: vk.com/psoregion18
Пропавшая жительница Ижевска Наталья Гагарина нашлась. Как пишут  в группе ПСО "Регион 18" (Поиск пропавших людей Ижевск), женщина пришла домой сама, с ней все в порядке, но причин своего длительного отсутствия она не объясняет.

Напомним, почти две недели в Ижевске родные разыскивали Гагарину Наталью Владимировну 1979 г.р. Женщина вышла из дома по ул. Кирзаводская 5 июля этого года, и с того времени о ней не было никакой информации. Дома у нее остался маленький ребёнок.


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