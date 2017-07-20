В Москве фитоняшка подверглась нападению маньяка-лизуна

Опубликована: Сегодня 13:12

фото: sklad500.ru
Полиция Москвы объявила в розыск маньяка, который нападает на девушек и лижет их. Как сообщает канал Mash, о нападении сообщила облизанная 28-летняя фитнес-тренер Наталья.

По ее словам, она встретилась с мужчиной рано утром в воскресенье, 16 июля, у метро «Крылатское» по дороге на работу. Злоумышленник схватил ее и начал облизывать лицо, грудь и ягодицы. Девушка попыталась вырваться, но не смогла. Нападающий в итоге скрылся, но перед этим еще несколько раз поцеловал ее ниже спины.

В полиции отмечают, что в соседних районах запада Москвы также зафиксированы подобные происшествия. Вероятно, к ним причастен тот же человек, что напал на фитнес-тренера.


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