|
В Москве фитоняшка подверглась нападению маньяка-лизуна
Опубликована: Сегодня 13:12 Полиция Москвы объявила в розыск маньяка, который нападает на девушек и лижет их. Как сообщает канал Mash, о нападении сообщила облизанная 28-летняя фитнес-тренер Наталья.
По ее словам, она встретилась с мужчиной рано утром в воскресенье, 16 июля, у метро «Крылатское» по дороге на работу. Злоумышленник схватил ее и начал облизывать лицо, грудь и ягодицы. Девушка попыталась вырваться, но не смогла. Нападающий в итоге скрылся, но перед этим еще несколько раз поцеловал ее ниже спины.
В полиции отмечают, что в соседних районах запада Москвы также зафиксированы подобные происшествия. Вероятно, к ним причастен тот же человек, что напал на фитнес-тренера.