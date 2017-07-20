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В Удмуртии безправный мотоциклист и его 14-летний пассажир получили травмы в ДТП
Опубликована: Сегодня 14:46 В Камбарском районе Удмуртии мотоциклист вылетел с дороги, в результате чего он и его 14-летний пассажир получили травмы. Произошло ДТП 19 июля в 22.50 на 11 километре автомобильной дороги "г. Камбарка – п. Кама".
Безправный водитель мотоцикла "ИЖ" –17-летний молодой человек не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. И водителю, и 14-летнему мальчику, который ехал без мотошлема, понадобилась медицинская помощь.
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