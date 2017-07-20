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Пьяный житель Ижевска не смог на фургоне для перевозки хлеба выехать с территории забода
Опубликована: Сегодня 15:33 За угон автомобиля с территории хлебозавода в Ижевске был задержан местный житель. 38-летний безработный мужчина в компании знакомых распивал спиртные напитки на территории завода и заметил ключи в замке зажигания автомобиля для перевозки хлеба. Он сел за руль и поехал к выезду с территории, но не справился с управлением и врезался в забор. Свидетели ДТП сообщили о случившемся в полицию.
В настоящее время по факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело, максимальное наказание - лишение свободы на срок до 5 лет.
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