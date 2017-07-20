Пьяный житель Ижевска не смог на фургоне для перевозки хлеба выехать с территории забода

Опубликована: Сегодня 15:33

фото: ГУ МВД по НСО
За угон автомобиля с территории хлебозавода в Ижевске был задержан местный житель. 38-летний безработный мужчина в компании знакомых распивал спиртные напитки на территории завода и заметил ключи в замке зажигания автомобиля для перевозки хлеба. Он сел за руль и поехал к выезду с территории, но не справился с управлением и врезался в забор. Свидетели ДТП сообщили о случившемся в полицию.

В настоящее время по факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело, максимальное наказание - лишение свободы на срок до 5 лет.



Загрузка...
Теги
дети физкультура строительство торговля суд прокуратура ИжГТУ Удмуртия Ижевск ДТП Владимир Путин рейтинг Госсовет УР бюджет пристав Голливуд звезда телевидение религия школа СКП самолет образование ГИБДД свадьба выставка пожар Украина ГЖД творчество фестиваль бизнес праздник транспорт долг вода терроризм полиция оружие МВД Россия зоопарк природа алкоголь Александр Волков ЖКХ Дмитрий Медведев лес ветеран розыск семья здоровье медицина музыка мода Новый год/Рождество Ува Воткинск депутат занятость Игра армия дороги Малая Пурга правительство футбол безопасность туризм убийство Сарапул преступление выборы Глазов конкурс животные молодежь погода Балезино кино Москва траур Можга банк штраф хоккей спортсмен наркотики инвалид финансы Ижавто промышленность пенсия Интернет СМИ США технологии ремонт МЧС Завьялово видео
Все теги
Яндекс.Погода