Пьяный житель Ижевска не смог на фургоне для перевозки хлеба выехать с территории забода

Опубликована: Сегодня 15:33



фото: ГУ МВД по НСО фото: ГУ МВД по НСО

В настоящее время по факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело, максимальное наказание - лишение свободы на срок до 5 лет.