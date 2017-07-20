Шесть человек, пятеро из которых дети, погибли в ДТП под Курском

Опубликована: Сегодня 16:20



фото: vk.com/avtokadr_46 фото: vk.com/avtokadr_46

Крупная авария произошла вечером 19 июля на трассе Курск – Поныри в районе деревни Щетинка, что в нескольких километрах от Курска. Автомобиль Peugeot 309 с орловскими номерами, двигавшийся в сторону областного центра, внезапно решил развернуться через две сплошные. В совершавшую маневр машину влетел Volkswagen Tiguan. По информации правоохранительных органов, в момент аварии Peugeot был переполнен — в нем находилось десять человек. В Volkswagen ехали трое.В результате мощного удара в правый бок французской иномарки на месте погибли пять человек, находившихся в Peugeot, четверо из которых оказались детьми в возрасте от двух до 14 лет. Еще восемь человек, в том числе водитель и двое пассажиров Volkswagen, получили тяжелые ранения и были доставлены в реанимационное отделение больницы. Несмотря на усилия врачей, утром в четверг, 20 июля, в Курской областной детской больнице скончался еще один пострадавший в результате ДТП ребенок. Водитель Peugeot выжил. Причина, по которой он решил совершить опасный маневр, пока не известна.В настоящее время трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. В больницах работают психологи ГУ МЧС, а в главном управлении спасательного ведомства развернут оперативный штаб.По факту произошедшего в региональном управлении МВД возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц), максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до семи лет. Впоследствии СУ СК по Курской области инициировал передачу дела следователям управления для дальнейшего разбирательства.«В случае передачи уголовного дела в органы Следственного комитета в рамках следствия будут назначены необходимые судебные экспертизы и установлено виновное в дорожно-транспортном происшествии лицо», — говорится на сайте ведомства.