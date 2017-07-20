Дебёсского депутата поймали на получении взятки в 120 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 17:15



фото: Novostiifyb.abcdive.ru фото: Novostiifyb.abcdive.ru

В феврале 2017 года мужчина, являющийся членом Президиума Совета депутатов муниципального образования и руководителем фракции, за способствование принятию в Совете депутатов выгодных организации решений, а также за способствование смягчению наказания по административному производству, получил от представителя предприятия 120 тыс рублей, которые были частью взятки на общую сумму 1,25 млн рублей.После получения денег депутата задержали и арестовали. По ч.6 ст.290 УК мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.