Дебёсского депутата поймали на получении взятки в 120 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 17:15

фото: Novostiifyb.abcdive.ru
Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере депутат Совета депутатов муниципального образования «Дебесский район» Удмуртской Республики вскоре предстанет перед судом.

В феврале 2017 года мужчина, являющийся членом Президиума Совета депутатов муниципального образования и руководителем фракции, за способствование принятию в Совете депутатов выгодных организации решений, а также за способствование смягчению наказания по административному производству, получил от представителя предприятия 120 тыс рублей, которые были частью взятки на общую сумму 1,25 млн рублей.

После получения денег депутата задержали и арестовали. По ч.6 ст.290 УК мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
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