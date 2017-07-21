Умер солист группы Linkin Park Честер Беннингтон

Опубликована: Сегодня 09:16

фото: Beauty-things.com
Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес в Калифорнии. По сообщению местных правоохранительных органов, 41-летний Беннингтон покончил с собой. Смерть солиста повергла в шок других участников группы, сообщает портал TMZ.

У Честера осталось шестеро детей: сын от первого брака, сын, две дочери и приёмные сын и дочь от второго брака с моделью Playboy Талиндой Бентли.

Музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью и несколько раз безуспешно проходил курс лечения. Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины.

Беннингтон получил известность, выступая в составе группы Xero, которая появилась в 1996 году и получила название Linkin Park в 2000 году. У Беннингтона также был сольный проект под названием Dead By Sunrise.

Рок-группа Linkin Park четыре раза получала награду как лучшая альтернативная группа Америки по версии American Music Awards, также музыканты не раз лидировали в чарте Billboard и являются лауреатами Grammy. За годы существования коллектива было распродано более 50 миллионов копий пластинок.
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