В Удмуртии разыскивают 18-летнюю Райкову Диану

Опубликована: Сегодня 10:02



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Приметы: рост 165-170см, среднего телосложения.Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Дианы, просят звонить по телефонам: 8(904)312-34-43 Дмитрий, 8(950)827-27-15 Василий, либо в полицию по тел. 02 (для сотовых 102).