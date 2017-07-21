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В Удмуртии разыскивают 18-летнюю Райкову Диану
Опубликована: Сегодня 10:02 В Удмуртии разыскивают 18-летнюю Райкову Диану Васильевну, проживающую в деревне Нижний Казес Шарканского района Удмуртской Республики. Утром 6 июля девушка вышла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 165-170см, среднего телосложения.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Дианы, просят звонить по телефонам: 8(904)312-34-43 Дмитрий, 8(950)827-27-15 Василий, либо в полицию по тел. 02 (для сотовых 102).
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