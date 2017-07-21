В Удмуртии разыскивают 18-летнюю Райкову Диану

Опубликована: Сегодня 10:02

фото: vk.com/psoregion18
В Удмуртии разыскивают 18-летнюю Райкову Диану Васильевну, проживающую в деревне Нижний Казес Шарканского района Удмуртской Республики. Утром 6 июля девушка вышла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 165-170см, среднего телосложения.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Дианы, просят звонить по телефонам: 8(904)312-34-43 Дмитрий, 8(950)827-27-15 Василий, либо в полицию по тел. 02 (для сотовых 102).



Загрузка...
Теги
правительство Сарапул Голливуд пожар Владимир Путин телевидение долг Ижевск ГИБДД ремонт рейтинг МЧС молодежь Дмитрий Медведев строительство вода выставка штраф кино Игра свадьба выборы инвалид прокуратура торговля творчество ветеран бюджет Завьялово образование промышленность здоровье погода спортсмен музыка Можга розыск Россия животные фестиваль СКП звезда суд Новый год/Рождество Ува школа дороги армия полиция Украина США технологии видео МВД занятость ИжГТУ мода финансы Москва ДТП ГЖД футбол Интернет конкурс транспорт наркотики Ижавто ЖКХ Воткинск пристав лес СМИ депутат природа дети Глазов праздник преступление пенсия хоккей Удмуртия физкультура медицина убийство терроризм Балезино Малая Пурга банк семья безопасность религия траур самолет зоопарк Александр Волков оружие бизнес туризм алкоголь Госсовет УР
Все теги
Яндекс.Погода