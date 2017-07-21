Имеющий филиалы в Ижевске банк «Спурт» лишился лицензии

Опубликована: Сегодня 11:44

фото: google.ru/maps
Имеющий филиалы в Ижевске банк «Спурт» лишился лицензии. Как сообщается на официальном сайте Центробанка, это связано с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативов установленных регулятором.

«Отозвать с 21 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Спурт», - говорится в приказе, подписанном председателем банка России Эльвирой Набиуллиной.


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