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Имеющий филиалы в Ижевске банк «Спурт» лишился лицензии
Опубликована: Сегодня 11:44 Имеющий филиалы в Ижевске банк «Спурт» лишился лицензии. Как сообщается на официальном сайте Центробанка, это связано с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативов установленных регулятором.
«Отозвать с 21 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Спурт», - говорится в приказе, подписанном председателем банка России Эльвирой Набиуллиной.