Имеющий филиалы в Ижевске банк «Спурт» лишился лицензии

Опубликована: Сегодня 11:44



фото: google.ru/maps фото: google.ru/maps

«Отозвать с 21 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций кредитной организации Акционерный коммерческий Банк «Спурт», - говорится в приказе, подписанном председателем банка России Эльвирой Набиуллиной.