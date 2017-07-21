Автозавод LADA Ижевск уйдет в плановый отпуск

Опубликована: Сегодня 12:30



фото: Imotor.su фото: Imotor.su

В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. Для обеспечения наличия всех моделей в дилерской сети компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей.