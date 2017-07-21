|
Автозавод LADA Ижевск уйдет в плановый отпуск
Опубликована: Сегодня 12:30 АВТОВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 24 июля по 13 августа. Вместе с АВТОВАЗом в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск, сообщается на официальном сайте предприятия.
В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. Для обеспечения наличия всех моделей в дилерской сети компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей.
Загрузка...