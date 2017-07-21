Автозавод LADA Ижевск уйдет в плановый отпуск

Опубликована: Сегодня 12:30

фото: Imotor.su
АВТОВАЗ уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 24 июля по 13 августа. Вместе с АВТОВАЗом в корпоративный отпуск уходит автозавод LADA Ижевск, сообщается на официальном сайте предприятия.

В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. Для обеспечения наличия всех моделей в дилерской сети компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей.



Загрузка...
Теги
долг образование Ижавто правительство суд школа вода Удмуртия праздник Дмитрий Медведев выборы природа кино траур пристав Ува депутат Малая Пурга Украина пенсия самолет бюджет наркотики ГЖД видео штраф СМИ инвалид технологии Можга телевидение убийство Сарапул торговля животные США Интернет занятость промышленность спортсмен физкультура Россия Госсовет УР рейтинг алкоголь выставка здоровье ремонт бизнес туризм творчество свадьба музыка конкурс молодежь пожар дети прокуратура зоопарк семья лес ЖКХ дороги религия Москва ГИБДД преступление безопасность Игра МВД Балезино Голливуд футбол мода терроризм медицина Александр Волков фестиваль полиция строительство Новый год/Рождество Воткинск Ижевск розыск оружие армия погода хоккей ДТП звезда Владимир Путин МЧС Завьялово Глазов транспорт ИжГТУ финансы ветеран банк СКП
Все теги
Яндекс.Погода