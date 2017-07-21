В Можге трое школьников угнали из закрытого гаража мотоцикл

Опубликована: Сегодня 13:16



фото: Retrofil.ru фото: Retrofil.ru

Причастными к краже оказались трое учащихся одной из школ Можги 15-17 лет. Похищенный мотоцикл, который подростки успели продать, обнаружен и изъят. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.