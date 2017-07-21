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В Можге трое школьников угнали из закрытого гаража мотоцикл
Опубликована: Сегодня 13:16 В дежурную часть можгинской полиции поступило сообщение о краже с незаконным проникновением в помещение. Неизвестные распилили замок, проникли в один из гаражей, расположенных в г/к «Свет», и похитили мотоцикл Иж-Ю-4. Ущерб составил 10 тыс рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Причастными к краже оказались трое учащихся одной из школ Можги 15-17 лет. Похищенный мотоцикл, который подростки успели продать, обнаружен и изъят. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.