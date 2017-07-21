Усы эксгумированного Сальвадора Дали прекрасно сохранили форму

Опубликована: Сегодня 14:02



фото: St-magic.livejournal.com фото: St-magic.livejournal.com

Останки Дали эксгумировали в пятницу на его родине в городе Фигерас на северо-востоке Испании. Это было сделано по требованию 61-летней Пилар Абель, которая утверждает, что является его дочерью. Извлеченные из тела художника биологические образцы отправят в Мадрид для проведения сопоставительного анализа ДНК, который покажет наличие или отсутствие родственных связей между Абель и Дали.Дали считается одной из ключевых фигур сюрреализма. Картины художника, унаследованные Испанией, оцениваются в 325 миллионов евро. Он умер в 1989 году в возрасте 84 лет. Живописец завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди — в итоге его тело замуровали в пол и накрыли плитой.