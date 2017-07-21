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Три человека попали в больницу после ДТП на трассе Ижевск - Можга
Опубликована: Сегодня 14:58 Серьезное ДТП произошло сегодня недалеко от Ижевска. На можгинском направлении столкнулись «Рено Дастер», «Рено Сандеро» и фургон «Хендай». Как пишут очевидцы происшествия в группе ИГГС, спровоцировал столкновение водитель «Рено Дастер», выехавший на встречную полосу движения.
Как сообщили корреспонденту «Сусанина» в 1 отделе ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла в пятницу, 21 июля, в 11:53 по местному времени на дороге Елабуга-Пермь. Пострадали три человека: в больницу попали водитель и пассажир «Дастера», а также водитель «Хендая». Причины произошедшего сейчас устанавливаются.
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