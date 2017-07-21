Более 1,2 тыс наркопреступлений зарегистрировано в Удмуртии с начала года

Опубликована: Сегодня 15:44

фото: Сарапульский.18.мвд.рф
В первом полугодии 2017 года на территории республики выявлено 1244 преступления в сфере незаконного наркооборота. Об этом в рамках расширенного заседания коллегии МВД по Удмуртской Республике сообщил руководитель ведомства генерал-майор полиции Александр Первухин. Из незаконного оборота изъято 17,1 кг наркотических и психотропных веществ, в том числе 13,5 кг синтетических наркотиков. В совершении наркопреступлений изобличено 498 человек.

Министр внутренних дел отметил, что важным аспектом профилактической деятельности, позволяющим выявлять потребителей наркотиков на ранней стадии, является работа по пресечению административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Так, за шесть месяцев 2017 года органами внутренних дел выявлено 764 правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 60 фактов - по ст. 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотиков), 579 фактов - по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

Свыше 1,2 тыс. наркопреступлений зарегистрировано в Удмуртии с начала года



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