Трехлетнюю девочку сбили на парковке у ижевского зоопарка

Опубликована: Сегодня 16:30

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске трехлетнюю девочку сбили на парковке у зоопарка. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло 20 июля в 15.40 напротив дома №1 улицы Кирова.

Молодой человек 1992 года рождения за рулем автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на пешехода – трехлетнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Госавтоинспекция обращается к родителям:

Не отправляйте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди Вас - этим Вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать его при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев.

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.



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