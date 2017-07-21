Трехлетнюю девочку сбили на парковке у ижевского зоопарка

Опубликована: Сегодня 16:30



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Молодой человек 1992 года рождения за рулем автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на пешехода – трехлетнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством. В результате ДТП ребенок получил травмы.Госавтоинспекция обращается к родителям:Не отправляйте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди Вас - этим Вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать его при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев.Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.