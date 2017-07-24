Перед судом предстанет хакер, взломавший сайт правительства Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Xakep.ru фото: Xakep.ru

В сентябре 2016 года мужчина смог получить доступ к порталу и изменить информацию, содержащуюся в разделах технической и методической поддержки электронного правительства Удмуртии.Уголовное дело направлено в суд Октябрьского района Ижевска.