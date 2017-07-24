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Перед судом предстанет хакер, взломавший сайт правительства Удмуртии
Опубликована: Сегодня 08:30 Хакер, взломавший сайт правительства Удмуртской Республики, предстанет перед судом. По ч.1 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.
В сентябре 2016 года мужчина смог получить доступ к порталу и изменить информацию, содержащуюся в разделах технической и методической поддержки электронного правительства Удмуртии.
Уголовное дело направлено в суд Октябрьского района Ижевска.