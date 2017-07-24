Из-за долга в 2 млн рублей житель Ижевска лишился мотоцикла Kawasaki

Опубликована: Сегодня 09:17

фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии
Житель Ижевска лишился мотоцикла Kawasaki из-за долга в 2 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе управления ФССП по Удмуртии, мужчина взял кредит в банке, но не смог своевременно оплатить его.

Судебные приставы обнаружили у должника мотоцикл Kawasaki и арестовали его. Транспортное средство было выставлено на торги в Росимущество, но не было реализовано. Взыскатель согласился принять мотоцикл в счет части задолженности.

Владелец автомобиля Volkswagen Touareg, задолжавший 72 тыс. рублей, решил не доводить дело до торгов и выплатил всю сумму и исполнительский сбор в размере 7% от долга на следующий день после ареста и изъятия машины.
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