Двое работающих жителей Завьяловского незаконно получали пособие по безработице

Опубликована: Сегодня 10:04

фото: Catalogpsikhologiya.ru
Двое жителей Завьяловского, признанные безработными, незаконно получали пособие по безработице. Было установлено, что после признания безработными между жителем с. Италмас и ООО «Кировчермет» были заключены срочные трудовые договоры, между жителем с. Вараксино и ООО «Современные технологии» были заключены гражданско-правовые договоры.

«Таким образом, с момента возникновения трудовых отношений, заключения гражданско-правовых договоров граждане, состоящие на учете в службе занятости в качестве безработных, в силу закона утратили статус безработных и лишились права на получение пособия», - говорится в сообщении прокуратуры Удмуртии.

Жители Завьяловского района скрыли факты своего трудоустройства и продолжали получать пособие по безработице, причинив бюджету страны ущерб в размере более 77 тыс. руб. По результатам возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.
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