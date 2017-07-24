Двое работающих жителей Завьяловского незаконно получали пособие по безработице

Опубликована: Сегодня 10:04



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«Таким образом, с момента возникновения трудовых отношений, заключения гражданско-правовых договоров граждане, состоящие на учете в службе занятости в качестве безработных, в силу закона утратили статус безработных и лишились права на получение пособия», - говорится в сообщении прокуратуры Удмуртии.Жители Завьяловского района скрыли факты своего трудоустройства и продолжали получать пособие по безработице, причинив бюджету страны ущерб в размере более 77 тыс. руб. По результатам возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.