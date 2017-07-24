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Сильные ливни ожидаются сегодня в Ижевске
Опубликована: Сегодня 10:53 Сильные дожди пройдут в Ижевске и местами по республике в понедельник, 24 июля. Как сообщает пресс-служба города со ссылкой на региональный Гидрометцентр, предполагается выпадение месячной нормы осадков: 15-49 миллиметров за 12 часов.
В связи с этим некоторые улицы города могут быть затопленными: автовладельцам стоит внимательнее выбирать места для парковки. Жителям рекомендуется воздержаться от поездок, закрыть в помещении окна и форточки.
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