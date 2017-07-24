Сильные ливни ожидаются сегодня в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:53



фото: Chechnyatoday.com фото: Chechnyatoday.com

В связи с этим некоторые улицы города могут быть затопленными: автовладельцам стоит внимательнее выбирать места для парковки. Жителям рекомендуется воздержаться от поездок, закрыть в помещении окна и форточки.