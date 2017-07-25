В Можге совершено вооруженное нападение на магазин

Опубликована: Сегодня 12:37



фото: 24tv.pro фото: 24tv.pro

44-летний, ранее судимый мужчина ворвался в магазин в вечернее время и под угрозой ножа потребовал у продавца 5 тыс рублей. Женщина успела нажать кнопку вызова охраны, и злоумышленника задержали сотрудники ЧОП, после чего передали сотрудникам полиции. При этом задержанный попытался сбежать.В настоящее время нападавший водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ – «разбой».