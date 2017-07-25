В Можге совершено вооруженное нападение на магазин

Опубликована: Сегодня 12:37

фото: 24tv.pro
В Можге задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавца. Незамедлительно выехавшие в магазин по пер. Сюгинскому сотрудники полиции обнаружили на месте жителя Можгинского района.

44-летний, ранее судимый мужчина ворвался в магазин в вечернее время и под угрозой ножа потребовал у продавца 5 тыс рублей. Женщина успела нажать кнопку вызова охраны, и злоумышленника задержали сотрудники ЧОП, после чего передали сотрудникам полиции. При этом задержанный попытался сбежать.

В настоящее время нападавший водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ – «разбой».



Загрузка...
Теги
звезда молодежь Балезино самолет Воткинск Россия дети Дмитрий Медведев преступление инвалид суд ГЖД МЧС вода бюджет ИжГТУ Удмуртия зоопарк транспорт Новый год/Рождество футбол Москва конкурс праздник штраф ремонт физкультура спортсмен пенсия религия видео свадьба здоровье убийство безопасность Сарапул Голливуд хоккей технологии Можга правительство СМИ Завьялово погода США пристав торговля депутат школа терроризм творчество ГИБДД траур Интернет розыск фестиваль МВД прокуратура музыка Глазов образование ДТП бизнес кино природа полиция животные выставка рейтинг лес дороги семья промышленность СКП ветеран телевидение туризм пожар строительство медицина выборы алкоголь занятость ЖКХ финансы банк Ува Игра Украина наркотики Госсовет УР Ижевск долг Александр Волков Ижавто Малая Пурга Владимир Путин армия оружие мода
Все теги
Яндекс.Погода