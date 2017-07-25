В Индустриальном районе Ижевска 45 домов остались без горячей воды.

Опубликована: Сегодня 13:24

фото: Vkpress.ru
В связи с гидравлическими испытаниями теплосетей 45 домов в Индустриальном районе Ижевска остались без горячей воды.

Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, с 24 июля по 6 августа прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:

 - улица Базисная 13, 13а, 17, 31а;
 - улица Зенитная 5а, 9, 9а, 11;
 - улица Кооперативная 1, 1а, 3, 5, 9;
 - улица Красногеройская 103, 105, 107, 109, 111а, 46, 60, 85, 87, 89;
 - улица Ленина 77, 77а, 79, 81;
 - улица Лихвинцева 76;
 - улица Парковая 1, 3, 4б, 7, 9;
 - улица Советская 49;
 - улица Спартаковский 2;
 - улица Тельмана 12, 14, 16;
 - улица Удмуртская 252а, 264б, 268, 272, 366;
 - улица Фронтовая 2, 4.
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