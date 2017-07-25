В Индустриальном районе Ижевска 45 домов остались без горячей воды.

Опубликована: Сегодня 13:24



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Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, с 24 июля по 6 августа прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:- улица Базисная 13, 13а, 17, 31а;- улица Зенитная 5а, 9, 9а, 11;- улица Кооперативная 1, 1а, 3, 5, 9;- улица Красногеройская 103, 105, 107, 109, 111а, 46, 60, 85, 87, 89;- улица Ленина 77, 77а, 79, 81;- улица Лихвинцева 76;- улица Парковая 1, 3, 4б, 7, 9;- улица Советская 49;- улица Спартаковский 2;- улица Тельмана 12, 14, 16;- улица Удмуртская 252а, 264б, 268, 272, 366;- улица Фронтовая 2, 4.