Полиция сообщила о задержании виновника рекордного грабежа банка в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:10

Задержан 36-летний житель Ижевска, подозреваемый в разбойном нападении на отделение банка, расположенного по ул. Труда.

Сотрудниками отдела по борьбе с имущественными преступлениями Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками уголовного розыска отделов полиции №3 и №4 Управления МВД России по г. Ижевску в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что задержанный, угрожая применением гранаты, требовал передачи денежных средств. 

Зайдя в банк, он протянул кассиру записку с требованиями. Забрав 624 тыс рублей, злоумышленник скрылся.

Кроме того, полицейскими установлена причастность задержанного к совершению двух попыток разбойных нападений на отделения банков, расположенных в Ижевске, и грабеже в цветочном магазине, расположенном по ул. И. Закирова. 

Все преступления злоумышленник совершал с применением предметов, похожих на оружие. В ходе задержания у подозреваемого была обнаружена и изъята очередная записка с требованиями о передаче денежных средств.  

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.162 УК РФ (разбойное нападение с применением предмета, использованного в качестве оружия), ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия). Задержанный заключен под стражу.



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