По ижевскому пруду теплоходы вновь начнут курсировать до Воложки

Опубликована: Сегодня 15:45

фото: пресс-служба ИжГЭТ
Временный причал «Воложка» будет открыт 26 июля на ижевском пруду. Как сообщили в пресс-службе ИжГЭТ, пристань понтонного типа разместили в 180 метрах от старого причала.

В связи с открытием станции изменится расписание движения теплоходов:

Ижевск: 9:00, 11:20, 14:00, 16:25, 18:45;

Причал им. А.В.Воскресенского: 9:10, 11:30, 14:10, 16:35, 18:55;

Соловьевские дачи: 9:50, 12:10, 14:50, 17:15, 19:35;

Воложка: 10:15, 12:35, 15:15, 17:40, 20:00.

Пассажиры смогут добираться на Воложку теплоходом до конца навигации.



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