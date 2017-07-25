По ижевскому пруду теплоходы вновь начнут курсировать до Воложки

Опубликована: Сегодня 15:45



фото: пресс-служба ИжГЭТ фото: пресс-служба ИжГЭТ

В связи с открытием станции изменится расписание движения теплоходов:Ижевск: 9:00, 11:20, 14:00, 16:25, 18:45;Причал им. А.В.Воскресенского: 9:10, 11:30, 14:10, 16:35, 18:55;Соловьевские дачи: 9:50, 12:10, 14:50, 17:15, 19:35;Воложка: 10:15, 12:35, 15:15, 17:40, 20:00.Пассажиры смогут добираться на Воложку теплоходом до конца навигации.