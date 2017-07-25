Лежащего на дороге жителя Удмуртии переехал автомобиль

Опубликована: Сегодня 17:06



фото: Ofis16.ru фото: Ofis16.ru

35-летний водитель автомобиля ВАЗ наехал на пешехода, который лежал на дороге. 21-летний молодой человек скончался на месте.В ведомстве отметили, что пешеход находился вне населенного пункта в темное время суток, а на пешехода не было светоотражающих элементов.