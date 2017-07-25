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Лежащего на дороге жителя Удмуртии переехал автомобиль
Опубликована: Сегодня 17:06 В Удмуртии лежащего на дороге человека переехал автомобиль. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике, трагедия произошла 21 июля около 23:30 на 23 км автодороги Алнаши - Варзи-Ятчи.
35-летний водитель автомобиля ВАЗ наехал на пешехода, который лежал на дороге. 21-летний молодой человек скончался на месте.
В ведомстве отметили, что пешеход находился вне населенного пункта в темное время суток, а на пешехода не было светоотражающих элементов.
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