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До 70 тыс рублей предложили доплатить жителям Ленинского района за электроэнергию
Опубликована: Сегодня 18:50 Жители Ленинского района Ижевска получили квитанции за потребленную электроэнергию с астрономическими суммами. Согласно расчетам, жителям индивидуальных жилых домов нужно было доплатить от 15 тыс до 70 тыс рублей.
По обращению местных жителей прокуратурой района была проведена проверка. Выяснилось, что в текущем году сотрудники ООО «ЭнергоКонтроль» введели в заблуждение жителей района, проживающих в индивидуальных жилых домах, и произвели замены индивидуальных приборов учета электрической энергии в отсутствие представителей исполнителя коммунальной услуги – АО «Ижевские электрические сети».
Эти действия привели к массовому составлению АО «Ижевские электрические сети» актов о неучтенном потреблении электроэнергии, на основании которых представители ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» доначислили жителям частных домов платы за электроэнергию в размерах от 15 тыс до 70 тыс рублей. На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, руководителю ООО «ЭнергоКонтроль» внесено представление об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей. Решается вопрос возбуждения административного производства.
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