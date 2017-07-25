До 70 тыс рублей предложили доплатить жителям Ленинского района за электроэнергию

Опубликована: Сегодня 18:50



фото: Ned78.ru фото: Ned78.ru

По обращению местных жителей прокуратурой района была проведена проверка. Выяснилось, что в текущем году сотрудники ООО «ЭнергоКонтроль» введели в заблуждение жителей района, проживающих в индивидуальных жилых домах, и произвели замены индивидуальных приборов учета электрической энергии в отсутствие представителей исполнителя коммунальной услуги – АО «Ижевские электрические сети».Эти действия привели к массовому составлению АО «Ижевские электрические сети» актов о неучтенном потреблении электроэнергии, на основании которых представители ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» доначислили жителям частных домов платы за электроэнергию в размерах от 15 тыс до 70 тыс рублей. На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Кроме того, руководителю ООО «ЭнергоКонтроль» внесено представление об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей. Решается вопрос возбуждения административного производства.