В Удмуртии 13-летний подросток на мопеде сбил 5-летнего велосипедиста

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: Medialenta.ru
В воскресенье, 23 июля, в Воткинске два несовершеннолетних ребенка устроили ДПТ: 13-летний подросток на мопеде сбил 5-летнего велосипедиста. Авария произошла в 18 часов напротив дома №19 по ул. улице Вогульской.

Водитель мопеда «Alpha» - 13-летний подросток - сбил 5-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по проезжей части. Сообщается, что подросток не имел прав на вождение мопеда, а ребёнок, в свою очередь, также нарушил правила дорожного движения. В результате ДТП велосипедист получил травмы.
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