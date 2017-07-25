В Удмуртии 13-летний подросток на мопеде сбил 5-летнего велосипедиста

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Medialenta.ru фото: Medialenta.ru

Водитель мопеда «Alpha» - 13-летний подросток - сбил 5-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по проезжей части. Сообщается, что подросток не имел прав на вождение мопеда, а ребёнок, в свою очередь, также нарушил правила дорожного движения. В результате ДТП велосипедист получил травмы.